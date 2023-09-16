تضامن النواب: السيسي رئيس يلمس معاناة المصريين

وجه رئيس لجنة تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى الدكتور عبد الهادى القصبى رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اتخاذه هذة القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية.

وأشاد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة تضامن النواب ورئيس لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال القصبى أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، و لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.