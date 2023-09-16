الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم بثنائية على لاتسيو في الشوط الأول

تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه لاتسيو بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التهديف في الدقيقة العاشرة من صناعة مانويل لوكاتيلي، وأضاف فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 26 من صناعة أدريان رابيو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد لاتسيو بالمركز الثاني عشر وفي رصيده 3 نقاط.

بدأ يوفنتوس المباراة ضد لاتسيو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.