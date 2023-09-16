ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم بثنائية على لاتسيو في الشوط الأول

يوفنتوس
يوفنتوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه لاتسيو بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التهديف في الدقيقة العاشرة من صناعة مانويل لوكاتيلي، وأضاف فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 26 من صناعة أدريان رابيو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد لاتسيو بالمركز الثاني عشر وفي رصيده 3 نقاط.

بدأ يوفنتوس المباراة ضد لاتسيو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.

ads
يوفنتوس لاتسيو الدورى الإيطالى اخبار الدوري الايطالي اخبار يوفنتوس
ads