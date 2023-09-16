مقتل 8 أشخاص إثر صواعق رعدية وسيول في اليمن

أدت صواعق رعدية أعقبتها السيول، اليوم السبت، إلي مقتل سبع نساء ورجل وتدمير عشرات المنازل غربي اليمن، وفق ما أفادت مصادر طبية ومحلية.

وقال الطبيب حمزة سعيد في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس بريس": "لقى ست نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، إثر صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة".

وأوردت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية "مقتل أسرة من أربع نساء جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية".

ولفتت إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته جراء صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أسفرت أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس القريبة، أدت السيول إلي جرف عشرات المنازل، وفق ما أفاد مسؤول محلي.