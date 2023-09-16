إصابة خمسة مدنيين في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

أصيب خمسة مدنيين على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة خاركيف، وفق ما أورده رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليه سينيهوبوف.

وقال سينيهوبوف في منشور على تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم السبت إن الروس شنوا خمس ضربات صاروخية بصواريخ من طراز S-300 على منطقة خلودنوهيرسكي في خاركيف. وأصيب خمسة مدنيين.

وبحسب قوله فإن المصابين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة ولا يوجد أي تهديد لحياتهم. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.