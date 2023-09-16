تركيا تقترح عقد اجتماع رباعي بشأن قره باغ على روسيا وأذربيجان وأرمينيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه عرض على روسيا وأذربيجان وأرمينيا عقد اجتماع رباعي رفيع المستوى بشأن قضية ناجورني قره باغ.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي في إسطنبول وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت: "نعم، من أولوياتنا إجراء محادثات ثلاثية كما هو مخطط لها في وقت سابق. ومع ذلك، اقترحنا أيضًا الاجتماع بصيغة رباعية أيضًا. أي أنا و[الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين و[الرئيس الأذربيجاني] إلهام علييف و[رئيس الوزراء الأرميني] نيكول باشينيان. وقلت، دعونا نجتمع ونناقش الخطوات التي يجب اتخاذها".

وأفاد أردوغان أنه لم يتلق أي رد حتى الآن على هذا الاقتراح سواء بالقبول أو الرفض.

يذكر أنه منذ أشهر عدة، تغلق باكو ممر لاتشين، الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وناجورني قره باغ، عازية ذلك الى «أسباب أمنية» وتتنازع أرمينيا وأذربيجان على قره باغ، ما أدّى إلى نشوب حربين بين البلدين.