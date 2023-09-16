الدوري الإنجليزي.. هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هو ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره برايتون على ملعب أولد ترافورد، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدنماركي راسموس هويلوند، هجوم الشياطين الحمر أمام طيور النورس، لأول مرة أساسيًَا مع فريقه الجديد بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أتالانتا الإيطالي.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيلون - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يأتي برايتون بالمركز السادس بـ9 نقاط.