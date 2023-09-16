برلمانية عن زيارة السيسي لـ"بني سويف": إنسان بسيط ورسائله تدل على شعوره بالمواطن

أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 .

وقالت عطوة: “الرئيس السيسي حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، وافتتاحات محافظة بنى سويف تؤكد اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصة أنها لا تعد الزيارة الأولى للرئيس السيسي للصعيد، بل سبقها عدة زيارات التي تكشف أن الصعيد وأهلها في عيون القيادة السياسية، ومشروعات مبادرة حياة كريمة تشمل كافة القطاعات والمجالات بقرى الريف المصرى والتي يحرص الرئيس السيسي لمتابعتها والوقوف على حجم المشروعات المقدمة إلى أهالى الصعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم”.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الاستقبال الحاشد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهدته بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير المحافظة، رغم الضغوط التى يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل احتواء هذه التداعيات، دون أن تتأثر خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، ومحافظة بنى سويف كان لها نصيب الأسد من مشروعات التنمية في الصعيد المصري، حيث شهدت إطلاق العشرات من المشروعات التى تستهدف تحسين جودة الحياة بالمحافظة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دور مهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والطرق وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات بشكل غير مسبوق على أرض الصعيد، وتم افتتاح مشروع مجمع مصانع الرواد، لإنتاج أدوات الطاقة ، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة بطاقة 250 ألف متر في اليوم، وافتتاح جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، وافتتاح مستشفى إهناسيا.

وأكدت عطوة أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي على كافة المستويات، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس السيسى في تطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات والتي كان آخرها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات، كما إن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها فى مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومى.