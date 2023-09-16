مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه يزور "أورام الأقصر"

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، اليوم السبت، الأمريكي رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه لدعم الأطفال مرضى السرطان بالمستشفى.

وحرص الخبير الأمريكي، خلال زيارته للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، والتحدث معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم، وسبل تقديم الدعم لهم.

ورافق فريق العلاقات العامة، "سينغ" في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تخدم الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققتها المستشفى ومنها نشر الأبحاث العلمية المتخصصة في الدوريات العالمية.

وقال الخبير الأمريكي، رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه التي تساهم تعزيز المشاريع المخصصة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وخدمات إدارة مياه الصرف الصحي وبرامج التثقيف الصحي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف، أنا في مصر نتيجة رحلة قمت بها هنا إلى البعيرات بغرب الأقصر قبل عامين، وفي ذلك الوقت، قمت بتحديد الاحتياجات في هذه القرية التي تزامنت مع مبادرات منظمتنا في بلدان أخرى، لقد عدت إلى مصر للقيام بتصميمات البرامج لتوفير الخدمات الأساسية، ولتكوين شراكات مع المنظمات لتعزيز وتوسيع برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لتشمل قرى أخرى ذات احتياجات مماثلة، كما أنه لنا تعاون مع العديد من المنظمات الخيرية، والمؤسسات التعليمية منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وأبدى الخبير الأمريكي، خلال تواجده في مستشفى الأطفال لعلاج أمراض السرطان، إعجابه بأساليب العلاج الحديثة وبالبنية التحتية، وتأسيس للمستشفى واعتماد المستشفي على مصادر طاقه نظيفة تتماشى مع الأساليب الحديثة في الحفاظ على البيئة.

والتقط الخبير الأمريكي؛ الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، معربا عن سعادته الكبيرة بتلك الزيارة المميزة، مؤكدا على استمرار دعمه المرضى داخل هذا الصرح الطبي المجاني من خلال حث أصدقائه على زيارة المستشفى والتبرع لها.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الخبير الأمريكي، رادها سينغ، مدير المشاريع لشمال أفريقيا لمنظمة التحالف العالمي للمياه التي تساهم تعزيز المشاريع المخصصة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وخدمات إدارة مياه الصرف الصحي وبرامج التثقيف الصحي في جميع أنحاء العالم لدعم الأطفال مرضي السرطان، مؤكدا على أن زيارة الوفود الأجنبية والخبراء في مختلف التخصصات لدعم مرضي الأورام تؤكد على أن المستشفى تسير بامتياز نحو تحقيق أهدافها، التي تساعد في تحقيق انجازاتها، وكذلك التنوع في الخدمات الطبية التي تساهم في شفاء الحالات، والوصول لأعلى نسب للشفاء.

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