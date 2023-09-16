بعد تبادل لإطلاق النار.. سقوط عاطلين بـ5 كيلو بانجو وأسلحة نارية فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية، من ضبط عامل سابق اتهامه في 3 قضايا سلاح ومخدرات، وعاطل حال ترويج المواد المخدرة بمنطقة الزراعات بقرية اللوزي دائرة المركز وبحوزتهم 5 كيلو من نبات البانجو المخدر طبنجة مطموسة الأرقام و 5 طلقات وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ضبطهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيام عنصرين اجراميين هما:" السيد.ا.أ.إ"،30 عاما، عامل والسابق اتهامه في 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة وسلاح، و"عماد.ع.م"،26 عاما، عامل ويقيمان قرية كفر الترعة القديم دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من منطقة الزراعات بنطاق قرية اللوزي مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

جرى استصدار إذن النيابة العامة إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وفور وصول القوات بادرا المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران .

خلال الضبط أصيب المتحرى عنه الأول بعيار ناري بالفخذ الأيسر والثاني بعيار ناري أسفل الركبة اليسرى وجرى نقلهما الى مستشفى شربين المركزي.

وعثر بحوزة المتهمين على طبنجة مطموسة الأرقام و5 طلقات بالخزينة الخاصة بها، وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا مع مراعاة التجديد لهما فى الميعاد القانوني وإرسال حرز المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لفحصه وإرسال حرز الأسلحة النارية والذخيرة الى قسم الأدلة الجنائية لفحصهم، وطلب تحريات فرع البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

في السياق ذاته، لقى عنصر إجرامي مصرعه جراء الإصابة التي لحقت به بطلق ناري في منتصف الظهر والكتف والفخذ حال مبادلته قوات الأمن إطلاق النيران أثناء ضبطه بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية والمطلوب ضبطه فى 4 قضايا مخدرات والتنفيذ عليه بالسجن غيابيا بالمؤبد لاتجاره بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الهيروين و1100 قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد هشام الهلالي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمزاولة العنصر الإجرامي "أحمد.ع.ع.ا"،25 عاما، لا يعمل ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا مخدرات والتنفيذ عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه .

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية بقيادة رئيس قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وحال وصول القوات لاستهدافه بالقرية بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، واصابته بعيار ناري بمنتصف الظهر والكتف الأيمن والفخذ الأيمن.

وعثر بحوزة المضبوطين على بندقية اليه مطموسة الأرقام و 5 طلقات و2 خزينة، و2 كيلو من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الهيروين و 1100 قرص كبتاجون المخدر.

جرى نقل المتهم الى مستشفى دكرنس العام وتعيين الحراسة اللازمة، وبوقت لاحق وردت إشارة من المستشفى بوفاتة متأثرا بإصابته.