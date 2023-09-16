نقيب الصحفيين: نثمن قرار الرئيس.. وإعلان تفاصيل زيادة البدل قريبا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تعليقًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين، إن "أي قرار بيرفع أعباء عن المواطنين لا بُد من تثمينه وتقديره".

ووجه "البلشي" خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل، واعتبارها ضمن حزمة قرارات أصدرها اليوم السبت، مضيفًا: "لدينا قطاع واسع من الصحفيين البدل جزء أساسي من دخلهم".

وتابع: "الآن نتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة لنعلنها للصحفيين، فالجميع مهتم، وهناك فرح وتساؤل عن حجم الزيادة، وتوقيت صرفها، وتفاصيل هذا القرار".