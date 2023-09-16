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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب الصحفيين: نثمن قرار الرئيس.. وإعلان تفاصيل زيادة البدل قريبا (فيديو)

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي
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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تعليقًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين، إن "أي قرار بيرفع أعباء عن المواطنين لا بُد من تثمينه وتقديره".

ووجه "البلشي" خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل، واعتبارها ضمن حزمة قرارات أصدرها اليوم السبت، مضيفًا: "لدينا قطاع واسع من الصحفيين البدل جزء أساسي من دخلهم".

وتابع: "الآن نتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة لنعلنها للصحفيين، فالجميع مهتم، وهناك فرح وتساؤل عن حجم الزيادة، وتوقيت صرفها، وتفاصيل هذا القرار".

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نقيب الصحفيين خالد البلشي زيادة بدل الصحفيين الصحفيين المقيدين بالنقابة
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