مصرع تاجر مخدرات أثناء محاولة ضبطه في الدقهلية

لقى عنصر إجرامي مصرعه بطلق ناري بمنتصف الظهر والكتف والفخذ بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية وذلك حال مبادلتة قوات الأمن إطلاق النيران أثناء ضبطه وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الهيروين و 1100 قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد هشام الهلالي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمزاولة العنصر الإجرامي "أحمد.ع.ع.ا"،25 عاما، لا يعمل ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا مخدرات وسلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا مخدرات والتنفيذ عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه .

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية بقيادة رئيس قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وحال وصول القوات لاستهدافه بالقرية بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل حتى تم اسكات مصدر النيران، واصابته بعيار ناري بمنتصف الظهر والكتف الأيمن والفخذ الأيمن.

وعثر بحوزة المضبوطين على بندقية اليه مطموسة الأرقام و 5 طلقات و2 خزينة، و2 كيلو من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الهيروين و 1100 قرص كبتاجون المخدر.

جرى نقل المتهم الى مستشفى دكرنس العام وتعيين الحراسة اللازمة، وبوقت لاحق وردت إشارة من المستشفى بوفاتة متأثرا بإصابته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمه لذويه.