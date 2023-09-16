الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة المرتقبة أمام لاتسيو، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره لاتسيو على ملعب أليانز، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا هجوم اليوفي أمام لاتسيو.

على الجانب الآخر، يتواجد تشيرو إيموبيلي على رأس هجوم الضيوف في مباراة اليوم.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد لاتسيو بالمركز الثاني عشر وفي رصيده 3 نقاط.