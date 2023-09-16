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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

‏طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من مواجهة أرتا سولار

عمر جابر
عمر جابر
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كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.   

وأكد محمد أسامة، أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية. 

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص وتم وضعه تحت الملاحظة حتى التعافي بشكل نهائي.‏

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق  وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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محمد أسامة الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية
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