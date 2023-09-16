السيسي يوجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن، خلال كلمته على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم السبت.

ووجه الرئيس السيسي، الجهات المعنية، بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.

وافتتح الرئيس السيسي، عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد"، حيث ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.