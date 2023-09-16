محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلا مدارس" بنسبة تخفيضات 30 % (صور)

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس" المقام أمام محطة قطار الأقصر، بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠ % عن السوق الخارجي، تنفيذا لمبادرة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

حضر افتتاح المعرض، الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، ونورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومدير إدارة شباب الخريجين، والمهندس يحيى محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، وقيادات مديرية التموين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، أن المعرض يأتي تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، ويضم نحو ٢٠ عارضا، ويحتوي على كل ما يخص مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط مدرسية وأحذية وملابس وزى مدرسي وملخصات دراسية، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر سبتمبر مع استمرار العمل بالمبادرة بالمكتبات المشاركة وقوافل السيارات المتنقلة خلال العام الدراسي، بالإضافة لحلوى المولد النبوي وكذا السلع الإستراتيجية وكل ذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه بالإضافة لهذا المعرض فأنه هناك ٦ قوافل متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين لكل مدينة بإجمالي ١٢ سيارة، وبمشاركة نحو ٢٠٠ مكتبة وسلسلة تجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تشارك الشركة المصرية لتجارة الجملة بالسلع الأساسية كالسكر بـ20 جنيه والزيت بـ 40 زجاجة 800 ملي والأرز 20 جنية، بالإضافة لـ١٣ شادر أخرى أمام كبرى المكتبات في مناطق عدة بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال تفقده للمعرض ولقائه بالعارضين والمواطنين، أنه يتم كتابة الأسعار بشكل واضح على كافة السلع والمنتجات وبيان أسعار ونسب الخصومات لرواد المعرض، كما أوضح أنه سيتم توفير أماكن دائمة للعرض بالسوق الحضري ، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة في المناسبات المختلفة على مدار العام.

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