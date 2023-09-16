الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الادارية 34 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 38 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 44 33

الرياض 44 29

المنامة 41 33

أبوظبى 39 31

الدوحة 43 33

الكويت 46 28

دمشق 34 16

بيروت 31 25

عمان 30 16

القدس 29 17

غزة 29 22

بغداد 41 24

مسقط 30 29

صنعاء 29 14

الخرطوم 38 29

طرابلس 32 24

تونس 39 24

الجزائر 27 23

الرباط 26 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 11

إسطنبول 27 19

إسلام آباد 31 22

نيودلهى 30 26

جاكرتا 36 23

بكين 28 19

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 26

أثينا 30 22

روما 32 19

باريس 28 17

مدريد 23 13

برلين 27 15

لندن 23 17

مونتريال 23 14

موسكو 19 10

نيويورك 26 18

واشنطن 23 16

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 24 14