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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

‏الجالية المصرية بتنزانيا تساند الزمالك في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي

وصول لاعبي الزمالك
وصول لاعبي الزمالك ملعب المباراة
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يتواجد عدد كبير من أعضاء  الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام ، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وحضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام ارتا سولار الجيبوتي المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.  

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

 حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق  وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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تنزانيا الزمالك أرتا سولار الجيبوتي
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