تقديم الخدمات البيطرية لـ 1492 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود القافلة البيطرية المجانية التى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقرية بنى مهدى التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز المنيا وذلك ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية اليو السبت لـ 1492 رأس ماشية، حيث شملت علاج جماعي وعلاج باطني وتجريع ضد الطفيليات الداخلية و فحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة إلي التوعية للمواطنين، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.



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