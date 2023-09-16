12 جنيها تراجعاً في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب محليا خلال الأسبوع الماضي في ظل تحركات في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط، وذلك على الرغم من التذبذب في السعر العالمي للذهب، حيث يستمر الترقب والحذر في السيطرة على تحركات الذهب المحلي.



وافتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2185 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وذلك بعد ان أغلقت جلسة أمس عند المستوى 2188 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17480 جنيه.

خلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار الذهب بمقدار 12 جنيه للجرام حيث افتتح الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام و أغلق أمس الجمعة عند 2188 جنيه للجرام وقد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2185 جنيه للجرام، وفق رصد جولد بيليون.

ضعف الطلب على الذهب ساعد الأسعار على التراجع وجاء التراجع تدريجي بسبب تفضيل اغلبية المشاركين في الأسواق الانتظار والترقب للأحداث القادمة، وبالتالي كانت تحركات الهبوط في سعر الذهب هادئة.



من جهة أخرى يسيطر على الأسواق المحلية حالياً مخاوف متعلقة بمستقبل سعر صرف الجنيه في ظل عدم وضوع سياسة البنك المركزي المصري تجاه العملة، والضغوط الخارجية المستمرة في المطالبة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.



وحتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة أو البنك المركزي بخصوص ميعاد مراجعة صندوق النقد الدولي أو ميعاد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما زاد من هدوء الأسواق وتراجع المشاركة سواء بالبيع أو الشراء ليستمر الترقب هو المسيطر على السوق.



الضغوط مستمرة في التزايد على الجنيه المصري بسبب ضعف السيولة الدولارية وعدم اليقين بشأن استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر بعد تأجيل مراجعته الأولى والتي كان مقرر لها منتصف شهر مارس الماضي.



توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن أن يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 20% قبل نهاية العام، وأشارت في تقريرها أن تحرير سعر الصرف سيكون العامل الأساسي لعودة الأموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين المصرية.

بالإضافة إلى زيادة الطلب على شراء حصص الحكومة في الشركات المطروحة للبيع.

أيضاً شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي المتداولة في بورصة لندن تسعر الدولار عند 46 جنيه مقارنة مع سعر سهم البنك التجاري المتداول في البورصة المصرية، الأمر الذي يدل على وجود فجوة تسعيرية كبيرة للدولار بين السعر الرسمي المستقر عند 30.95 جنيه للدولار وبين السعر خارج البنوك.



هذا ويرى معهد التمويل الدولي ان سعر صرف الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% الأمر الذي يدعم فكرة تحرير سعر الصرف التي تطالب بها المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي.

كل هذه العوامل تزيد من عدم اليقين في السوق المحلي، في وسط المطالبات الدولية بخفض قيمة الجنيه نجد ان الرغبة السياسية بعيدة عن هذا وهو ما اتضح من تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمن قومي لمصر.



الفترة القادمة قد تشهد استمرار التحركات الضعيفة و الحذرة في سوق الذهب في انتظار ما ستسفر عنه تحركات البنك المركزي المصري بخصوص سعر الصرف.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



وأغلقت أسعار الذهب بشكل إيجابي خلال الأسبوع الماضي فوق المستوى 1918 دولار للأونصة بعد أن فشلت في كسر منطقة المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، والآن يتحرك الذهب في منطقة حيادية قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

استطاع الذهب خلال اختباره الأخير للمستوى النفسي 1900 دولار للأونصة أن يجمع زخم إيجابي وقدرة على الصعود قد تساعده خلال الفترة القادمة في اختراق منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة التي تفتح الباب لمستويات 1950 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً من المتوقع المزيد من التراجع التدريجي واستمرار تحرك السعر في نطاقات ضيقة وصولاً إلى المستهدف الأول عند 2150 – 2155 جنيه للجرام عيار 21، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي وعدم اليقين في الأسواق.

الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. ولكن حتى حدوث هذا فإن الأسعار تشهد تراجع تدريجي متأثرة بضعف الطلب حالياً في أسواق الذهب .