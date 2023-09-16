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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا في الهجوم.. أسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد صبحي

 خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

 خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

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