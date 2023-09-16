الأرصاد تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تليفزيونية، حقيقة تعرض مصر لعاصفة خلال الفترة المقبلة، والتي تعرف باسم عاصفة التنين.

وأكدت الدكتورة منار غانم عدم حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، كما نفت وجود ما يسمى بعاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.

وقالت إن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020؛ نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف قد يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة للتغيرات المناخية؛ مما يجعل حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة متوقعًا.

كما نفى الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من مصر.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.

وأكد لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين فى خريف 2023 من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.

وأضاف أن من المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعى.

وأكد وفى حين رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافٍ حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.