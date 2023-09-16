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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت من كل أسبوع إجازة رسمية للعاملين بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن تطبيق قرار مجلس جامعة جنوب الوادي باعتبار يوم السبت من كل اسبوع إجازة رسمية للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية  بدءاً من السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وأكد رئيس الجامعة على استفادة العاملين بالمستشفيات الجامعية من هذا القرار مع عدم الإخلال بالخدمات الطبية المقدمة إلى مرضى المستشفيات الجامعية والمترددين عليها وبما لا يؤثر على عمل العيادات الخارجية التي تعمل طوال ايام الاسبوع حيث سيتم منح جميع الإدارات الغير متعاملة بشكل مباشر مع جمهور المستشفيات يوم السبت إجازة من كل أسبوع، وسيتم تطبيق نظام التناوب بين الإدارات والأقسام ذات التعامل المباشر لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة.

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