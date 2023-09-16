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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يطلب من أهالي بني سويف الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا ليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأهالي محافظة بني سويف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار ليبيا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظة بني سويف حداد ضحايا اعصار ليبيا قرية سدس الأمراء
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