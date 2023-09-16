صورة نادرة لأول مشهد تمثيلى لمحمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة نادره له منذ طفولته لأول مشهد تمثيلى، ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "أول دور قمت بتمثيله فى مرحلة إبتدائى، كان دور الريحانى فى مسرحية عباسية، فى الصورة كنت لابس طربوش وإلى اليسار استاذ ياسين مدرس الرسم والأشغال، وكان عمرى وقتها ٨ سنوات".

قدم صبحى العديد من الأعمال المسرحية الناجحه أبرزها "الهمجى" ، "تخاريف" ، "لعبة الست" ، "سكة السلامة ٢٠٠٠" ، "وجهة نظر" ، "كارمن" ، "عائلة ونيس" ، "ماما أمريكا" .

يذكر أن الفنان محمد صبحى يعرض حالياً مسرحية "عيله اتعملها بلوك"، بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، منه طارق، داليا حسن.