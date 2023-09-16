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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالصور.. مايا مرسي تستقبل السفير الإسباني بالقاهرة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
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 استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر، إيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، ماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الأسبانية للتعاون الانمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل. واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات ، آخرها اطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة "براح آمن". كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج "هى تقود " وأشارت الى الاطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية انتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى ، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالاضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الاناث . فيما اشاد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية ، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.

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الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الأسبانية للتعاون الانمائي الدولي
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