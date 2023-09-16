ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء أعمال رصف بمدخل قرية ساقية المنقدي بأشمون

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،  يرافقة نسرين حسن سكرتير الوحدة المحلية بشما بدء أعمال الرصف بمدخل قرية ساقية المنقدي والذي يتم رصفة بداية من كوبري المصري وحتي نهاية مقابر ساقية المنقدي وذلك بطول حوالي 1600م ،والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الدالي للمقاولات وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

من جانبة أكد النمر أنه في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الطرق الأخرى بالمدينة والقري وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

IMG-20230916-WA0031
IMG-20230916-WA0031
IMG-20230916-WA0032
IMG-20230916-WA0032
IMG-20230916-WA0027
IMG-20230916-WA0027
IMG-20230916-WA0030
IMG-20230916-WA0030
IMG-20230916-WA0029
IMG-20230916-WA0029
IMG-20230916-WA0028
IMG-20230916-WA0028
IMG-20230916-WA0025
IMG-20230916-WA0025
IMG-20230916-WA0026
IMG-20230916-WA0026
ads
أعمال الرصف المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية رئيس أشمون ساقية المنقدي
ads