بدء أعمال رصف بمدخل قرية ساقية المنقدي بأشمون

تابع اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة نسرين حسن سكرتير الوحدة المحلية بشما بدء أعمال الرصف بمدخل قرية ساقية المنقدي والذي يتم رصفة بداية من كوبري المصري وحتي نهاية مقابر ساقية المنقدي وذلك بطول حوالي 1600م ،والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الدالي للمقاولات وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

من جانبة أكد النمر أنه في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الطرق الأخرى بالمدينة والقري وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

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