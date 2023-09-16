حلوى المولد من عهد الفاطميين إلى عام 2023.. «البوابة نيوز» تستعرض مظاهر الاحتفال.. وأضرار الإكثار من الحلويات.. والأسعار في المحال والمجمعات الاستهلاكية

يعد شراء الحلوى، من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي تتميز بطقوس خاصة عند المصريين، فهى عادة سنوية لديهم وتوارثتها الأجيال على مدار مئات السنين، يحتفلون من خلال شراء أنواع مختلفة من الحلويات.

كان الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى في المولد، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التى ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر، وتنتشر الحلوى في جميع محال الحلوى والشوادر التي تعرض فيها أنواع عديدة من الحلويات المميزة وكذلك ينتشر الحصان أو الجمل للأولاد، ولذلك تعتبر مظهرًا أساسيًا للاحتفال بالمولد.

يحرص عدد كبير من المسلمين على شراء تلك الحلوى تزامنا مع المولد النبوي الشريف ولكن هناك بعض الفئات ينبغي عليهم تجنبها أوعدم الإفراط في تناولها لتجنب المخاطر التي قد يصابوا بها ومن هذه الفئات مرضى السكر، لأن حلوى المولد تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

أضرار الإكثار من حلوى المولد

تتضمن حلوى المولد نسبة عالية من السكر، فيجب عدم الإفراط في تناولها حفاظا على الصحة وخاصة مريض السكري؛ كما أن بعض أنواع حلاوة المولد يتم تصنيعها من بعض المحاصيل الغذائية؛ مثل السمسم والفول السوداني والحمص وبعض أنواع المكسرات والتي قد تنقص قيمتها الغذائية بسبب النسبة الكبيرة المضافة عليها من السكر.

كما أنها تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة، والإصابة بالأمراض مثل مرض القلب والسكر وارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وخاصة حلوى السمسمية والفولية والحمصية والفستقية.

مكونات حلوى المولد

تحتوي حلاوة المولد على فيتامين «ب، أ، هـ»، والأملاح المعدنية والأوميجا 3، والمغانسيوم؛ مما يساعد على تقوية الأعصاب والحماية من الأمراض العصبية، وكذلك بها من المزاد ما يعالج الخشونة وتحمي الأشخاص المصابون من ألمها، كما تساعد حلوى السمسمية على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.

كما يعمل الملبن على تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة البشرة، ويوجد في حلاوة الحمصية المعادن، الألياف، البروتين، حمض الفوليك، كما أن وجود السمسم وخلافه في تصنيع حلوى المولد تساعد الحفاظ على البشرة وتمنح البشرة الحيوية والنضارة، وتقي الجسم من الأمراض نظرا لكونها ترفع من مناعة الجسم.

تعتبر حلوى الفولية مساعد على منع حصوات المرارة وتقليل ظهورها، كما تساعد حلوى الفستقية على امتصاص الحديد ومعالجة الأنيميا في الجسم.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي: من 90 إلى 1950 جنيها، أما متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي الصفيح يصل من 850 إلى 1500 جنيه، ويبلغ متوسط سعر قرص الحمصية في حلاوة المولد النبوي: نحو 17 جنيها، ويصل متوسط سعر البسيمة البندق الحجم الصغير: نحو 48 جنيها، ويبلغ متوسط سعر البسيمة بندق الحجم الكبير: نحو 90 جنيها، ومتوسط سعر البسيمة الفستق الحجم الصغير: نحو 42 جنيها.

أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأن الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، أن حلوى المولد النبوى الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكى مشيرًا إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

وأوضح اللواء احمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، مؤكدًا أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يوميًا حسب طلب المواطنين، مشيرًا إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الكميات التي يتم طرحها يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيرًا إلى أنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.