بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد رفع الصليب بمصر الجديدة

احتفل البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد رفع الصليب وأقيم في نادي الشبيبة الارثوذكسية H.O.C بمصر الجديدة التابع للروم الأرثوذكس المصريين.

كما أستقبل أعضاء مجلس إدارة النادي والآباء كهنة القاهرة وأعضاء مجالس الكنائس والمؤسسات الكنائسية للروم الأرثوذكس في القاهرة وفرقة كشافة الشرق منطقة مصر الجديدة وأعضاء النادي.

وقام باشعال النار الخشب المُعد (التي تشير إلى النار التي أمر الملك قسطنطين بأشعالها على قمم الجبال ليُخبر جميع مدن المملكة بالعثور على صليب ربنا يسوع المسيح) متمنيًا أن تضيء شعلة الإيمان في قلوب الجميع وأن ينير نور المسيح العالم أجمع.

بعد ذلك قام البابا ثيودروس اعطاء شهادات التقدير التي أعدها مجلس إدارة النادي للطلبة والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة تكريمًا لهم، كما جرت العادة في كل عام.