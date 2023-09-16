رونالدو يقاضي يوفنتوس بسبب 20 مليون يورو

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليًا لصالح نادي النصر السعودي، مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة منذ عام 2020.

وبحسب تقارير شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن رونالدو قد قرر التوجه للقضاء للمطالبة بمبلغ يصل إلى 19.9 مليون يورو، والذي لم يتلقاه بعد من النادي الإيطالي، وهذه الحالة تشبه ما فعله زميله السابق ليوناردو بونوتشي الذي قرر أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس بسبب عدم تلقيه مستحقاته.

ومن المعروف أن مستحقات رونالدو، التي تقدر بحوالي 20 مليون يورو، كان من المفترض أن تدفع له في عام 2020 خلال فترة الجائحة، ولكنها تأجلت بسبب الأزمة المالية.. ومع ذلك، لم تقم إدارة نادي يوفنتوس بسداد هذه المستحقات حتى الآن.

وتورط رونالدو، سابقا، في قضية تلاعب مالي مع يوفنتوس، وتم استدعاؤه للتحقيق في هذا الشأن، مما أدى في النهاية إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في الموسم الماضي وحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عام.

