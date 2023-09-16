برلماني: افتتاحات السيسي لمشروعات بني سويف جعلت تنمية الصعيد واقعا ملموسا

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض مشروعات مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، يعكس اهتمامه بتنمية محافظات الصعيد.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن محافظات الصعيد كانت تعاني من نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية، ولكن مع الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في كل المشروعات الخدمية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية مما انعكس على توفير فرص عمل للشباب في المراكز والمجمعات الصناعية الكبرى.

وأشار النائب علي مهران، أن الرئيس السيسي حريص على تطوير وتنمية جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن تنمية الصعيد أصبحت واقعا ملموسا ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وأبناء مصر بصفة عامة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.