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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوكا يبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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أعلن نادي بنديك سبور التركي، اليوم السبت، رسميا، تعاقده مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وقبل انتقاله إلى بنديك سبور، قضى كوكا الموسم الماضي معارًا في صفوف ألانيا سبور التركي، وعاد لناديه أولمبياكوس بعد انتهاء فترة الإعارة ليقرر بدء تجربة احترافية جديدة في تركيا.

ولم يكشف النادي التركي، عن تفاصيل مالية للصفقة، ولكن تم توقيع عقد مدته عام واحد يمتد حتى 30 يونيو 2024. وخلال فترة إعارته إلى ألانيا سبور، شارك كوكا في 28 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع هدفًا آخر.

وكان كوكا قد تعرض لإصابة في نهاية الموسم الماضي مع ألانيا سبور، ما أدى إلى غيابه عن فترة الإعداد للموسم الجديد مع أولمبياكوس. يحتل بنديك سبور حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري التركي برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

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أحمد حسن كوكا ألانيا سبور أولمبياكوس
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