بريطانيا.. عرض بصلة عملاقة تزن 9 كيلو في معرض للزهور

في واقعة غريبة جرى عرض ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوجرامات في معرض "هاروجيت" لزهور الخريف في شمال بريطانيا.

وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 97ر8 كيلوجراما، في معرض الزهور في قاعة "نيوباي هول آند جاردنز"، بالقرب من ريبون في نورث يوركشاير.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر "الشمندر"من بين الخضراوات التي شاركت في مسابقة الخضراوات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور.



وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين "القرع " العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام.



ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام، في شهري أبريل وسبتمبر .

ويقام المعرض في الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر ، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.