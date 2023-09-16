نائب: افتتاح السيسي مشروعات ببني سويف يستهدف تحسين مستوى المعيشة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمجلس قروي سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، بمثابة تأكيد على توفير مستوى معيشة للمواطنين في القرى.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا في التنمية وتحسين مستوى معيشة الأفراد في القرى من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعد المشروع الأضخم الذي يستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن القيادة السياسية حريصة دائما على توفير كافة متطلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تحقيق التنمية والإسراع في خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلي.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الصعيد يسير على خط التنمية ويشهد طفرة حقيقة وتنمية شاملة ومستدامة.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن تطوير محافظات الصعيد وافتتاح مشروعات قومية جديدة بها تستهدف توفير فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد مما يسهم في رفع مستوى المعيشة.