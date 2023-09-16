الحبس سنة لمندوب شركة صيانة كهربائية بتهمة التحرش بأجنبية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة لمندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . أ م " تحرش جنسيا بالمجني عليها ملكة بموظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمور جنسية واباحية بطريق القول والفعل علي وجه يخدش حياءها ،بأنه لما اختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرا عن نفسه ملابسه كاشفا عن عورته للفت نظرها نحوه لاغوائها فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب ، مبتغيا الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم أرتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن أتي جرمه موضوع الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الاحالة أن المتهم دخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه علي النحو المبين بالتحقيقات.

قررت المجني عليها بأن و حال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت واذ به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها الا انها فهمت من حديثة واشارته أنه حضر لاصلاح سخان الحمام فأوصلته اليه وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررا لها بالانجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة مسكنها الا انه أخرج عضوه الذكري فما كان منها الا ان قامت بالصراخ مستغيثه بقاطني العقار ففر المتهم هاربا

شهادة ضابط شرطة قسم المعادي

شهد بأن تحرياته توصلت الي صحة الواقعة وأقتراف المتهم لها قاصدا حصوله علي منفعة جنسية من المجني عليها.

أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند اليه من اتهام ،حيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بانكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهي الي طلب براءة المتهم مما نسب اليه.