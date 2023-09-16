حزب المؤتمر: صعيد مصر يعيش عهدا جديدا منذ تولي السيسي وحرصه على تنميته

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيخ ومؤسس مجلس القبائل العربية ، إنّ صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والقومية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يشهدها من قبل ، حيث أصدر توجيهاته بإنشاء هيئة تنمية الصعيد لدراسة مشاكلهم والعمل على حلها من خلال المشروعات التى أقامتها الدوله بالصعيد.



وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم السبت ، أن صعيد مصر ظل منسيا لأعوام عديدة من جميع خطط التنمية التى تقيمها الدوله وبالتالي جاء الرئيس السيسي وأنصف صعيد مصر ،وحرصت الدوله طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ، على توزيع الاستثمارات والخدمات والإسكان بعدالة كاملة على جميع المحافظات ، مؤكدا أن جهود الدولة المصرية التى حققتها في مبادرة حياة كريمة بمحافظات الصعيد.



وأضاف حزب المؤتمر ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، يؤكد أن صعيد مصر يعيش عهداً جديداً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين ويأتي ذلك ضمن أهداف الجمهورية الجديدة التى وضعه أهدافها الرئيس السيسي.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقم بزيارة اليوم لمحافظة بنى سويف ، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ومن المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس' إنشاء جديد' والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجري تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.



ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا محافظة بني سويف.



وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.