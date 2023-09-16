" وزيري": ترميم مسجد "سارية الجبل" تكلف 5 ملايين جنيه

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير، إن ترميم المسجد جرى بالكامل بجهود مرممي المجلس الأعلى للآثار، مضيفا أنه تمت زيادة ميزانية المجلس الأعلى للآثار الموضوعة للترميم والتطوير من مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم مسجد سارية الجبل بالقلعة تكلف نحو 5 ملايين جنيه، واستغرقت أعمال الترميم 5 سنوات، وهو أول مسجد ينشَأ في مصر على الطراز العثماني، ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر.

ويقع المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة، وقد أنشأه سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني، واشتهر المسجد باسم سارية الجبل تيمنًا بقصة سيدنا سارية مع سيدنا عمر بن الخطاب، مضيفا أن المسجد يضم 23 قبة أثرية بجوار المؤذن.