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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شاب في منتصف العقد الثالث من العمر بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار أحد إطارات السيارة فجأة أثناء سيرها بسرعة عالية، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وانقلابها.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تقليهم بلاغ من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، قرب مدخل أبو صير بدائرة المحافظة، ووجود مصاب.
 

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى عيد رمضان منشاوي (36 سنة)، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.
وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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