ضبط موظف بتهمة سرقة طقم الماس بعد استدراج صاحب محل مجوهرات للتجمع الخامس

القى رجال مباحث القاهرة القبض على موظف سرق طقم الماس بعد استدراج صاحب محل مجوهرات لمنطقة التجمع الخامس كما تم ضبط عاطل سرق 3 شقق بمنشأة ناصر .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها (بعض المشغولات الذهبية والألماس - مبالغ مالية).

كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.