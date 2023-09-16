«الخارجية الأمريكية»: شراكتنا مع المكسيك جعلت منطقتنا أكثر أمانًا وازدهارًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمكسيك جعلت منطقتنا أكثر أمانًا وازدهارًا.

وأضاف بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب المكسيك بالاحتفال بمرور أكثر من مائتي عام على الاستقلال".

وتابع: "بينما نحتفل بالذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمكسيك، نتذكر علاقتنا المهمة والاستثنائية كجيران وأصدقاء وشركاء"، مشيرا إلى أن "الشراكة بين البلدين جعلت المنطقة أكثر أمانًا وازدهارًا، وأنها كانت سببا أيضا في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وزيادة التنفيذ على طول الحدود المشتركة".

وأوضح بلنكين أيضا أن "العلاقات الأمريكية - المكسيكية عززت الابتكار والديناميكية الاقتصادية في أمريكا الشمالية"، مبينا أن "تاريخنا وشعبنا وثقافتنا المترابط يسمح لبلدينا بالازدهار معًا".

واختتم بلينكن بالقول: "أتقدم بأطيب تمنياتي المستمرة لشعب المكسيك في ذكرى استقلال المكسيك".