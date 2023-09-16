الولايات المتحدة والنرويج تبحثان فرص التعاون بشأن تمويل النمو الزراعي في إفريقيا

بحثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، مع وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، سبل تعزيز فرص التعاون المشترك، بما في ذلك الشراكة بين الولايات المتحدة والنرويج في حدث قادم على هامش افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث النمو الزراعي في إفريقيا.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن بعد غد الاثنين سيترأس كل من سامانثا باور وآن بيث تفينريم ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، حدثًا حول تمويل النمو الزراعي في إفريقيا، بحضور كل من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، والرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية سكوت ناثان.

وسيركز هذا الحدث على الكيفية التي يمكن بها للحكومات المانحة ومؤسسات تمويل التنمية والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص تحفيز العمل لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية من خلال التمويل المبتكر للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في إفريقيا.