الغرب وواشنطن يدعمان الشعب الإيراني قبل ذكرى أحداث وفاة مهسا أميني.. وعقوبات جديدة ضد النظام

فرضت القوى الغربية والولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، مما سلط الضوء على وحشية إيران في الذكرى السنوية الأولى لوفاة ماهسا أميني.

كما أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي سلسلة من البيانات أعربت فيها عن دعمها للشعب الإيراني والنساء الإيرانيين وأدانت الحكومة بسبب العنف ضد سكانها.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في بيان: “أنا وجيل ننضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم في تذكرها، وكل مواطن إيراني شجاع قُتل أو جُرح أو سجن على يد النظام الإيراني بسبب مطالبته السلمية بالديمقراطية وكرامته الإنسانية الأساسية”.

وتم القبض على أميني، 22 عامًا، لأن شرطة الحجاب شعرت أن شعرها لم يكن مغطى بشكل صحيح.

وقد أصيبت على رأسها أثناء احتجازها وتوفيت في المستشفى في 16 سبتمبر 2022.

وخرج الناس إلى الشوارع في حالة من الغضب وعدم التصديق، أولًا في مدينة سقز، مسقط رأس ماهسا في إقليم كردستان، ثم في جميع أنحاء إيران.

وقُتل أكثر من 500 شخص واعتقل عشرات الآلاف في الأسابيع التي تلت ذلك، مع توحيد قوات الشرطة المسلحة والبلطجية الموالين لإنقاذ النظام من أخطر تحد شعبي لسلطته منذ عام 1979.

في ذكرى ماهسا والاحتجاجات المناهضة للنظام التي استمرت لأشهر في إيران، أعلنت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جولات جديدة من العقوبات التي ستستهدف بعض من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في إيران، على حد تعبير الرئيس بايدن.

ومن بين الأشخاص الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم، أعضاء رفيعو المستوى في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس منظمة السجون الإيرانية، ومسؤولون مرتبطون بحظر الإنترنت الذي تفرضه إيران.

وكانت القناة الإنجليزية الحكومية، برس تي في، واثنتين من وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني (فارس وتسنيم) مدرجة في القائمة أيضًا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها ستتخذ المزيد من “الإجراء الجماعي ضد أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوقهم الإنسانية”.

وفرضت بريطانيا عقوبات منفصلة على كبار المسؤولين فيما يتعلق بفرض الحجاب الإلزامي، بما في ذلك وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، الذي اتخذ إجراءات ضد الممثلات والشركات لتحدي الحجاب الإلزامي.

ويوجد أيضًا على قائمة المملكة المتحدة عمدة طهران، والمتحدث باسم الشرطة، الذي هدد بحجز المركبات التي يختار سائقها أو ركابها عدم تغطية شعرهم.