بالصور.. ياسمين رئيس تشوق جمهورها بشخصية فيلمها الجديد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من شخصية فيلمها الجديد لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصورة "دى وردة إستنوها فى فيلم الفستان الأبيض"، وظهرت من خلال الصور بملامح مختلفه تماماً، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فى التعليقات.

تدور أحداث الفيلم حول فتاتين من طبقة فقيرة، إحداهما تقوم بالإستعداد للإحتفال بزواجها، ولكن فستان زفافها يتلف ليلو الفرح، فتذهب للبحث عن فستان آخر فى نفس يوم الزفاف، الفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح والإخراج جيلان عوف.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت بآخر أعمالها السينمائية بفيلم "أنا لحبيبى"، بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومى فؤاد، والإخراج هادى الباجورى.

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