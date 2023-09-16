تشاهدون اليوم.. الزمالك يتحدى أرتا سولار في الكونفدرالية وليفربول يواجه وولفرهامبتون

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة ليفربول وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي، وكذلك مباراة الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

دوري أبطال أفريقيا

16:00: باور ديناموز - زامبيا" × سيمبا "تنزانيا"

18:00: النجم الساحلي – تونس × الجيش الملكي - المغرب

19:00: ريال باماكو – مالي × نواذيبو – موريتانيا

كأس الكونفدرالية الافريقية

16:00: أرتا سيد – جيبوتي × الزمالك – مصر

16:00: فيروفيارو دو مابوتو – موزمبيق × ساجرادا اسبيرانسا – أنجولا

18:00: بيندل انسورانس – نيجيريا × نهضة بركان – المغرب

18:00: سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا × سانت إيلوي لوبوبو - الكونغو

20:00: جابورون يونايتد – بوتسوانا× سوبر سبورت يونايتد - جنوب إفريقيا

الدوري الإنجليزي

14:30: وولفرهامبتون × ليفربول

17:00: أستون فيلا × كريستال بالاس

17:00: فولهام × لوتون تاون

17:00: مانشستر يونايتد × برايتون

17:00: توتنهام هوتسبير × شيفيلد يونايتد

17:00: وست هام يونايتد× مانشستر سيتي

19:30: نيوكاسل يونايتد × برينتفورد

الدوري الإسباني

15:00: أتلتيك بيلباو × قاديش

17:15: فالنسيا× أتلتيكو مدريد

19:30: سيلتا فيجو× ريال مايوركا

22:00: برشلونة× ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

16:00: يوفنتوس× لاتسيو

19:00: إنتر ميلان× ميلان

21:45: جنوى× نابولي

الدوري الألماني

16:30: لايبزيج× أوجسبورج

16:30: فرايبورج× بوروسيا دورتموند

16:30: فولفسبورج × يونيون برلين

16:30: ماينز× شتوتجارت

16:30: كولن× هوفنهايم

19:30: بوخوم × آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي

18:00– رين × ليل

22:00: لانس× ميتز