حار نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الارصاد، ان نسبة الرطوبة تتراوح على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%. ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 28،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 27 درجة.