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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشريح جثة فتاة عثر عليها متوفية داخل مسكنها بالعاشر من رمضان

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم تشريح جثة فتاة عثر عليها جثة هامدة داخل مسكنها وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

كان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بوصول "روجينا ك" 30 سنة مقيمة العاشر من رمضان جثة هامدة حيث عثر عليها متوفية داخل مسكنها وجاري معرفة سبب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان والتي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.

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