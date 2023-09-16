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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لعاطل بتهمة إحراز هيروين

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة " الهيروين "
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة .
أمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود . ر"  إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة " الهيروين "
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " محمود . ر"  باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
و كشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط و احضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم و حال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين  ، و ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين و قد وزن 5.40 جرام .
و حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و أطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تضمنته من استدلالات و تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم محمود . ر في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
 

واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية  و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما  ورد بتقرير المعمل الكيميائي و ما ثبت من صدور أمر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة.

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محكمة الجنايات الحبس والغرامة الاتجار بالمخدرات
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