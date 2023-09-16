الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لعاطل بتهمة إحراز هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز المواد المخدرة " الهيروين "

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة .

أمرت النيابة العامة ب المعادي بإحالة المتهم "محمود . ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة " الهيروين "

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " محمود . ر" باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

و كشفت شهادة معاون مباحث المعادي من أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط و احضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم و حال ذلك عثر ب حوزته علي جوهر لمخدر الهيروين ، و ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لنخدر الهيروين و قد وزن 5.40 جرام .

و حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و أطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تضمنته من استدلالات و تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم محمود . ر في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي و ما ثبت من صدور أمر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة.