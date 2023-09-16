جولة عربية لفيلم "أولاد حريم كريم"

أعلن الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عن جولات فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" بالبلاد العربية.

وعلق قمر "بشرى لجمهورى الغالى فى الإمارات ولبنان والسعودية والعراق، سنشاهد فيلم حريم كريم سويا ونغنى ونحتفل بنجاحه".



فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، تيم مصطفى قمر، داليا البحيرى، علا غانم، بسمه، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تأليف زينب عزيز والإخراج على إدريس.

يشار أن الفنان مصطفى قمر كان قد هاجم الناقد الفنى طارق الشناوى بعد نقد الأخير للفيلم، وتجاوز الفنان مصطفى قمر فى حقه، فيما أعلن الناقد طارق الشناوى اللجوء للقضاء ضد تجاوزات قمر.

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم" هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" والذى تم عرضه منذ ١٨ عاما، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، طلعت ذكريا، خالد سرحان، علا غانم، بسمه، محمد شاهين، ياسمين عبدالعزيز، إدوارد، والإخراج على إدريس.