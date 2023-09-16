"مديكين" ظاهرة مناخية نادرة تهدد منطقة البحر المتوسط

تحدثت رلى مجدلاني، مسئولة سابقة بالأمم المتحدة، عن إعصار "مديكين"، وهو الظاهرة المناخية النادرة التي تهدد منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن منطقة البحر المتوسط، معروف عنها الاستقرار بالأحوال الجوية.

وقالت "مجدلاني"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير نمط هطول الأمطار، تغير في الوضع المناخي ككل، يؤدي إلى حالات الطقس القصوى.

ونوهت بأن "حالات الطقس القصوى هي نموذج لـ ظاهرة "مديكين" المناخية، والتي كانت قبل 2016 غير شائعة الحدوث والتكرار، ولكن مع التغير المناخي أصبحت تحدث بشكل متواتر".

ولفتت إلى أن عدم الجاهزية في ليبيا كانت ضمن أسباب حدوث الكارثة التي تعيشها الآن، وعدم الاهتمام بالصيانة الخاصة بالسدود أدت إلى انهيارها، مشيرة إلى أن مناطق شمال إفريقيا تعتبر مناطق جافة، والأمطار تأتي عليها بشدة وبشكل متواتر.