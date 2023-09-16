ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في أثيوبيا، عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واستقر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الجيبوتي، ويأتي تشكيل الأبيض المتوقع على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر

خط الوسط: محمد عبد الغني - يوسف أوباما - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويفتقد الزمالك لجهود الثنائي أحمد فتوح وأحمد السيد زيزو، بعد إصابتهما خلال مشاركتهما مع المنتخب الوطني.

 

ads
الزمالك أرتا سولار الجيبوتي كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ads