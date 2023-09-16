تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار في الكونفيدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في أثيوبيا، عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واستقر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الجيبوتي، ويأتي تشكيل الأبيض المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر

خط الوسط: محمد عبد الغني - يوسف أوباما - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويفتقد الزمالك لجهود الثنائي أحمد فتوح وأحمد السيد زيزو، بعد إصابتهما خلال مشاركتهما مع المنتخب الوطني.