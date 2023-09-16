ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي يطلع زعيم كوريا الشمالية على قاذفات بمطار "كنفيتشي"

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو،زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون،خلال زيارته إلى مطار "كنفيتشي" في مدينة فلاديفوستوك،على قاذفات صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت تابعة للقوات الجو فضائية الروسية.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية اطلع أيضا على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية على متن المقاتلة الروسية "ميج-31 إي".

كما تفقد كيم قاذفة الصواريخ الاستراتيجية الأسرع من الصوت من طراز "تو 160" وقاذفة الصواريخ الاستراتيجية ذات المحرك التروبيني من طراز "تو-95 إم إس"،وقاذفة صواريخ أسرع من الصوت بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم3".

ads
وزير الدفاع الروسي زعيم كوريا الشمالية كنفيتشي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
ads